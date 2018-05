La Ford Mustang Bullitt 2019 débarque enfin au Québec

Le 3 mai dernier, la nouvelle Ford Mustang Bullitt 2019 a été présentée pour une première fois au Québec.

Après avoir été respectivement dévoilée en primeur mondiale et canadienne dans les Salons de l’automobile de New York et de Toronto, c’est dans la ville Saint-Basile-le-Grand que les Québécois ont pu apercevoir cette future légende.

Le tout a eu lieu lors de l’inauguration officielle du nouveau concessionnaire Ford St-Basile. Maintenant détenu par Charles-André Bilodeau et Étienne Borgeat, deux passionnés de course automobile, il s’agit de la première concession Ford Signature au pays. Ces deux hommes d’affaires possèdent déjà Kia Chambly. En entrevue avec le Journal, ils ont annoncé avoir l’ambition d’ouvrir ou d’acquérir trois autres concessions dans les prochaines années.

Charles-André Bilodeau et Étienne Borgeat, propriétaire de Ford St-Basile Germain Goyer

Pour cette Mustang Bullitt, Ford a mis toute la gomme. Oubliez le moteur EcoBoost. Sous le capot de cette édition limitée dont le nombre d’exemplaires n’est pas connu, on retrouve un V8 de 5,0 L qui développe 480 chevaux-vapeur, soit 20 de plus que la GT conventionnelle. Quant à sa vitesse de pointe, elle s’élève à 262 km/h.

Deux seuls coloris sont offerts : noir Shadow et évidemment vert Highland. De série, on retrouve des sièges garnis de cuir Recaro.

Ford Mustang Bullitt 2019 Germain Goyer

Chez Ford, on a le souci du détail. Blanc, le levier de vitesse est un beau clin d’œil à celle qu’on a connue au cinéma. Contrairement aux autres Mustang, on remarque que le symbolique cheval n’y figure pas. Encore une fois, le but étant de se rapprocher le plus possible de l’authentique Bullitt. Sur la Mustang qui était en présentation dans ce concessionnaire de la rive sud, on remarque que la plaque californienne (JJZ 109) est une réplique de celle que portait l’originale.

Au Canada, elle se détaillera 57 525 $. Son arrivée dans les concessionnaires de la province est prévue au plus tard pour le début de l’automne prochain.

Ford Mustang Bullitt 2019 Germain Goyer

Pourquoi Bullitt?

Bullitt, c’est le titre d’un film sorti en 1968 qui mettait notamment en vedette Steve McQueen. Dans ce classique du cinéma américain, on le voit au volant d’une Ford Mustang GT 1968 qui incarne un rôle clé. Elle est entre autres mise en vedette dans une spectaculaire scène au cours de laquelle elle pourchasse une Dodge Charger noire de la même année.

En 2001, 2008 et 2009, Ford a aussi rendu hommage à cette Mustang qui est sans doute la plus célèbre en commercialisant une édition spéciale de sa voiture sport.