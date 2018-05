La haine et l’ignorance

Une vedette internationale des mouvements néonazis voit le Québec comme un terreau fertile pour recruter des membres. Et il s’affaire dans les bars et les piaules de Montréal... parce qu’il est chez lui.

« Zeiger », son pseudonyme, répand aussi sa haine des Noirs, des Juifs, des homosexuels et des femmes sur le site suprémaciste blanc Daily Stormer et démocratieparticipative.biz en France.

Le site Tabloïd d’abord et The Gazette ont révélé que Zeiger est un Québécois francophone du nom de Gabriel Sohier Chaput. Il aurait étudié à l’école Paul Gérin-Lajoie d’Outremont au début des années 2000, travaillerait en informatique et vit dans Rosemont–Petite-Patrie.

Il avait été photographié à Charlottesville lors des émeutes raciales.

Il doit se frotter les mains en étudiant les statistiques sur la sous-scolarisation au Québec dévoilées hier, en particulier chez les garçons du réseau francophone dont le taux de diplomation en cinq ans n’atteint que 51,4 %.

C’est son public. Zieger admet s’adresser à des jeunes « avec une attention limitée ».

Fiers d’être ignorants

L’ignorance et surtout cette nouvelle forme d’über ignorance — être fier d’être ignorant — est à la mode dans certains milieux. Donald Trump, qui se vante de ne jamais lire quoi que ce soit, en est le prototype. Les pourfendeurs d’élite ne ratent jamais une occasion de rabaisser les gens instruits.

Un sondage Pew Research révélait en 2017 que 58 % des électeurs républicains croient que les universités sont mauvaises (bad) pour les États-Unis.

Or, quand on ne sait rien, on gobe tout. Beaucoup d’hommes sous-instruits­­­ gagnent peu, mènent des vies mornes et peinent à trouver l’amour. Débarque un smatte qui explique que c’est la faute des immigrants, des banksters (code pour juifs) et des femmes. Bref, la faute de tout le monde, sauf la leur.

L’ignorance ouvre la porte à la haine.