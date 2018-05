Le printemps, c’est synonyme de renouveau: On lave notre char, nos fonds d’armoires et on se sent plus motivé que jamais à faire la fameuse détox miracle supposée nous faire perdre 30 livres en quinze jours, même si on sait très bien que cette cure-là va juste nous faire chier du jus pendant deux semaines. (Ça, le scripte-éditeur m’avait dit l’enlever parce qu’il trouvait que ça manquait de goût, mais comme ses goûts à lui font en sorte qu’il porte des polars Reebook, j’ai décidé de ne pas m’y fier.)

Bref, pour plusieurs, le grand ménage du printemps, ça part de soi et c’est parfait. Sauf si ça signifie: «faire absolument n’importe quoi pour perdre la petite couche de confort que t’as accumulé dans les fesses depuis Noël». Moi je pense qu’au contraire, tu devrais profiter de ce grand ménage là pour sacrer aux vidanges les pensées toxiques qui s’accumulent depuis trop longtemps dans ta tête. Relaxe. Oui, il fait soleil. Ça ne veut pas dire que t’es obligée de fondre au même rythme que la neige. Peut-être que ton grand ménage du printemps, il pourrait commencer par te ménager toi-même.

Ce n’est pas parce que t’es un peu mou que tu dois être si dur avec toi. Je comprends l’importance d’être en santé et bien dans sa peau, mais en sachant qu’il y a des gens qui ne peuvent même pas manger à leur faim, toi tu te priverais volontairement ? Et pour quoi ? Pour avoir une forme différente?

Je suis désolée d’être celle qui vous le dit, mais généralement, être «fit» ça goûte... rien pentoute. En tout cas, ça ne goûte pas le sel, pas le gras, pas le sucre. C’est garanti que ta bédaine ne sera jamais aussi plate que ton lunch. Tsé, un moment donner manger des feuilles, on en revient.

Mais puisqu’on est trop souvent convaincus que nous ne sommes pas assez, on est bien game de brouter notre chemin jusqu’à la perfection. On sait que ce n’est pas sain parce qu’on ne l’atteindra jamais, mais on court tous après pareil, en se disant qu’au moins, ça va nous faire bruler 2-3 calories. Quand tu y penses, il y a quelque chose de prétentieux dans l’idée d’aspirer à la perfection. Jamais de l’histoire de l’humanité il n’a existé quelqu’un qui soit parfait et toi tu penses que tu vas être cette personne là ? Voyons donc. Je n’ai rien contre le fait de travailler chaque jour à devenir une meilleure version de toi-même, mais la meilleure version de toi, ce n’est pas forcément celle où il manque 20 livres de «toi-même» ! Prendre du poids, ce n'est pas nécessairement gagner de la beauté.

Souvent, ça nous prend du temps à saisir ça, parce qu’on est programmés à l’envers. À 20 ans, on a de la misère à se regarder dans le miroir sans trouver quelque chose à critiquer, malgré notre fringance et notre pulpe en pleine santé. Mais à 50 ans, quand on commence à avoir l’air d’un glissement de terrain parce que nos rides se battent de toutes leur force pour qu'on les remarque à travers tout le botox dont on a abusé, là, on a une épiphanie, puis on se dit avec sérénité: «Vraiment, depuis que j’ai franchi le cap de la cinquantaine, je me sens "plus femme que jamais.» Bien cette épiphanie là, elle s’appelle : «J’suis donc ben conne d’avoir gaspillé toute ma jeunesse à ne pas me tripper dessus ! Maintenant faut que j’me grouille pour rattraper le temps perdu, parce que dans 10 ans top, je vais avoir l’air d’un raisin sec !»

Une fille m’a écrit cette semaine : «Si t’es belle, c’est parce que tu ne sais pas que t’es belle.» Euh... excuse moi One Direction !? Ça devrait être tout l’inverse ! Quelqu’un qui se trouve beau, c’est franchement plus hot que quelqu’un de tellement mal dans sa peau qu’il a la face gênée d’exister. Alors t’es bien fine, mais je vais gérer ton message de la même façon que je deal avec mon imperfection : Je vais essayer très fort de l’ignorer. Sinon, ça me tire trop de jus pour rien, et j’aimerais ça qu’il en reste encore un peu dans mon raisin.

► Vous pouvez entendre Rosalie Bonenfant sur les ondes du 107,3 Rouge tous les vendredis matin à 7 h 30.