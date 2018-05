Le nouveau vidéoclip de Céline Dion vu 4 millions de fois en 24h!

La présence du superhéros Deadpool dans le nouveau vidéoclip de Céline Dion, qui a «brisé» internet hier, est surprenante, admet le chroniqueur culturel Mike Gauthier, mais fonctionne bien, selon lui.

«J’ai été le premier surpris, a-t-il reconnu en entrevue vendredi matin en entrevue au «Québec Matin» sur LCN. Voir un mariage comme ça, entre Céline Dion et un personnage de l’univers de Marvel, je trouvais ça particulier. Je ne me serais jamais attendu à ça. Les gens qui apprécient le personnage et la culture de Deadpool ne sont pas le genre de personnes.»

Et il faut croire que les internautes ont aimé : en 24 heures, le clip de la chanson «Ashes» a été regardé plus de 4 millions de fois.

Selon M. Gauthier, c’est sûr que la présence du personnage, qui débarque dans les salles sombres avec un nouveau volet de ses aventures le 18 mai prochain, a aidé. Une «formule gagnante», selon lui.

«La chanson est bonne. Céline fait du Céline Dion, analyse-t-il. On lui a reproché ça hier, mais les gens apprécient Céline dans ce style de musique, ça cadre bien. La facture visuelle du vidéoclip cadre très bien avec la facture audio de la chanson.»

Rajeunir son public?

Le mélange Céline Dion et Deadpool, connu pour son humour parfois «trash» et la violence dans son premier film, pourrait permettre à la chanteuse d’aller chercher de nouveaux admirateurs.

«Ce sont surtout des gens qui n’avaient pas l’habitude d’écouter Céline Dion sur des plates-formes d’écoute en ligne ou de télécharger ses chansons. Là, ils se retrouvent avec Deadpool, qui est un de leurs héros. La combinaison est magique et parfaite», croit Mike Gauthier

Elle avait d’ailleurs commencé l’an passé avec sa participation à la trame sonore de la nouvelle version du film «Beauty and the Beast», fait-il remarquer.

Une nouvelle Céline?

Depuis le décès de René Angélil, certains observateurs estiment qu’on voit une «nouvelle Céline», plus éclatée. Selon Mike Gauthier, la nouvelle chanson est dans la même lignée que ce qu’elle faisait quand René était auprès d’elle. Selon lui, René aurait approuvé cette association avec un superhéros pour un clip, comme c’est bon pour sa carrière.

«Ça prenait un petit électrochoc pour la carrière anglophone de Céline», soulève-t-il.

L’expert de la scène culturelle souligne que la personne qui agit comme «éclaireur» pour son répertoire musical, est avec elle depuis plus de 20 ans.