Leon Bridges: faire du neuf ou presque, avec du vieux

Sans être un nostalgique ou passer pour un vieux grincheux, les années 60 furent florissantes, question musique. Dans le domaine qui nous passionne, soit les univers soul (Sam Cook, Wilson Pickett), jazz (Stan Kenton, Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane) ou rock (Led Zeppelin, Deep Purple), les passeurs de notes et créateurs sont encore bien présents. Tout récemment, nous vous causions du chanteur Seal

qui sera présent au Festival international de jazz, mais nous aurions pu discuter des cas Pharrell Williams

et Bruno Mars.

Dans tous ces cas de figure, les essences de soul et de swing sont bien présentes, puisqu’ils vont picorer dans les sillons de la Great Soul Music.



Leon Bridges, c’est joli et ça va plaire



Il faudra attendre le 28 septembre pour entendre «cette nouvelle étoile», qui fait du neuf avec bien des emprunts. Au moins dans les récentes entrevues que nous pouvons trouver sur la Toile, il ne fait pas l’impasse sur des goûts musicaux ni sur son style vestimentaire, parfois hérité des zazous et de La fureur de vivre. Pour ces dix plages originales, où la rythmique et les cuivres font un travail identitaire aux Memphis Horn, nous pouvons conclure que c’est agréable.

Sans vouloir véritablement changer les codes, Good Thing est tout ce qu’il a de plus dansant, estival, et soyons sans crainte, Leon Bridges va attirer dans ses filets une clientèle jeune qui aime faire la fête et danser, comme ma jeune nièce Camille!

Ceux qui ont un peu de bouteille et du métier souriront en se disant qu’avant, c’était bien aussi!