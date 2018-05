La campagne de la Maison de la Fondation Maurice Tanguay Novoclimat 2018 bat son plein. En achetant des billets, vous aidez concrètement des centaines d’enfants handicapés de la région et leur famille. Le prochain prétirage de 5 gagnants finalistes aura lieu le 18 mai. Plus vous achetez tôt votre billet, plus vous augmentez vos chances de gagner la somptueuse maison ou 500 000 $ en argent ou l’un des 25 autres prix prestigieux. Le grand tirage aura lieu le 16 septembre.

Rappelons que la mission de la Fondation Maurice Tanguay consiste à aider les enfants handicapés de tout l’est du Québec par des gestes concrets directement auprès des familles ou auprès d’organismes voués à améliorer leur qualité de vie.

Le gagnant sera choisi au hasard parmi les finalistes à l’émission Salut Bonjour Week-end du 16 septembre prochain. Il aura alors le choix entre la maison ou 500 000 $ en argent. S’il choisit la maison, il pourra la faire construire sur le terrain de son choix, n’importe où au Québec. Le prix du terrain, l’aménagement paysager et la décoration sont inclus dans le prix.

Pour information ou pour acheter un billet : fondationmauricetanguay.com/la-maison-tanguay/