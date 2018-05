Marco Dubois part à Ottawa

Après être passé par le camp régional de Montréal avant d’être invité au camp national à Winnipeg, Marco Dubois est devenu le premier Québécois sélectionné.

Le receveur du Rouge et Or de l’Université Laval a été sélectionné en 2e ronde (13e au total) par le Rouge et Noir d’Ottawa. « Je suis vraiment content, a mentionné Dubois. On ne dit jamais ça en entrevue, mais Ottawa est l’équipe que je souhaitais qui me repêche. C’est très spécial de me retrouver à Ottawa où je retrouverai un très bon ami en Jean-Philippe Bolduc. J’ai grandi en regardant Julian Feoli (les deux sont des anciens du Rouge et Or et des Spartiates du Vieux Montréal). On s’est parlé après ma sélection et c’est un honneur de me retrouver sur le même terrain que lui. »

« Je suis un peu surpris d’être sorti tôt en deuxième ronde, mais j’avais confiance en mes habiletés, poursuit Dubois. Je ne pouvais pas prédire quand je serais sélectionné, mais j’ai mis tous les efforts et fait les sacrifices nécessaires. Ça montre que quand tu acceptes ton rôle et que tu veux être le meilleur dans ce rôle, de bonnes choses vont arriver. Les unités spéciales m’ont propulsé en deuxième ronde. »

« Ottawa recherchait un receveur qui joue sur les unités spéciales, et je sais que je peux jouer avec n’importe qui de la présente classe de repêchage, ajoute Dubois. J’ai du chien et de l’attitude et c’est ce que les équipes recherchent sur les unités spéciales. J’avais un bon sentiment après mon entrevue avec le Rouge et Noir. C’est flatteur d’être sorti aussi tôt. »

Autres Québécois

Le demi inséré Régis Cibasu, des Carabins de l’Université de Montréal, a été sélectionné par les Argonauts de Toronto en 3e ronde (20e au total). « Je suis vraiment content de me retrouver à Toronto. J’ai parlé à Jim Popp et il est très compréhensif face à ma décision de disputer ma 5e saison avec les Carabins si ça ne fonctionne pas dans la NFL.

Le secondeur Jean-Gabriel Poulin, des Mustangs de Western, a été choisi en 3e ronde (23e au total) par les Alouettes, et son coéquipier Jordan Beaulieu a été sélectionné immédiatement après par les Eskimos d’Edmonton.