Menaces de mort à la communauté musulmane: coupable, il aimait Alexandre Bissonnette «plus qu’un ami»

Si Antonio Dion a tenu des propos menaçants envers la communauté musulmane la semaine dernière au dernier jour des observations sur la peine d’Alexandre Bissonnette, c’était pour faire comprendre qu’il «aimait Alexandre plus qu’un ami».



C’est au centre de détention de Québec qu’Antonio Dion, un homme âgé de 55 ans qui se dit pasteur, a rencontré pour la première fois Alexandre Bissonnette, auteur de la tuerie survenue à la grande Mosquée de Québec en janvier 2017.



Alors détenu pour fraude, Dion a été libéré en décembre dernier puis il est allé vivre dans une résidence tenue par les religieux.



En avril 2018, lors de l’audience sur la détermination de la peine de Bissonnette, Dion s’est présenté tous les jours au Tribunal «en signe d’appui».



«Chaque jour, il discutait avec les constables spéciaux et, au dernier matin, soit le 25 avril, il a mentionné à l’un d’eux que s’il trouvait une arme de service (comme celle portée par le constable) il allait faire exactement comme Alexandre. Comme ça, je vais me retrouver avec lui», a mentionné à la Cour la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Geneviève Blouin.



En entendant ses paroles, l’homme qui a plaidé coupable aux accusations portées contre lui a littéralement éclaté en sanglots.



«Je ne voulais pas faire de mal à personne... Je voulais juste faire comprendre que j’aime Alexandre plus qu’un ami...» a-t-il lâché tout juste avant que son avocate, Me Michèle Blouin ne précise que son client avait «développé un sentiment amoureux» envers le tueur de la Mosquée.



Comme un rapport présententiel a été demandé, l’homme va demeurer détenu et il reviendra devant la Cour le 23 mai prochain.