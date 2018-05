Les partisans des Jets n’en manquent pas une. Avant le match de jeudi soir, un amateur se promenait à l’extérieur du Bell MTS Place avec une pancarte qui disait : « Où est ton rince-bouche P.K. ? »

En plus de porter du blanc, certains portent des déguisements originaux. On a aperçu des émules du Seigneur Jésus Christ, du colonel Sanders et de l’agent Glad.

Mais le costume le plus hilarant revenait à une dame qui portait un peignoir blanc, la tête enveloppée dans une serviette blanche et le visage recouvert d’un facial blanc.

On s’amuse bien à Winnipeg !

Belle récolte

Les Jets sont un bel exemple que le succès passe par de bons choix au repêchage. Pas moins de 14 joueurs de la formation actuelle sont des choix de l’organisation. Il s’agit du gardien Connor Hellebuyck, des défenseurs Ben Chiarot, Jacob Trouba, Toby Enstrom, Josh Morrissey et Tucker Poolman, ainsi que des attaquants Patrik Laine, Kyle Connor, Marc Schefeile, Nicolas Ehlers, Andrew Copp, Adam Lowry, Brian Little et Jack Roslovic. On en retrouve des pas pires dans le paquet.

Au revoir, Bill

C’est avec stupéfaction que le monde du hockey a appris le décès de Bill Torrey, architecte de la dynastie des Islanders au début des années 1980. Consultant senior chez les Panthers de la Floride, il est décédé à son domicile de West Palm Beach.

L’un de ses quatre fils a indiqué que la cause de la mort est inconnue pour le moment. Torrey ne semblait souffrir d’aucune maladie apparente.

Né à Montréal en 1934, Torrey était apprécié de tout le monde. Il était simple et chaleureux. Il était tout un raconteur aussi. On pouvait l’écouter des heures durant. Il va nous manquer.