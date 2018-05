PGA : Peter Malnati passe en tête, Tiger Woods en recul

Tiger Woods a glissé au 48e rang du classement au Championnat Wells Fargo du circuit de la PGA, vendredi, à Charlotte, après avoir joué 73 (+2) lors de la deuxième ronde. Pour sa part, Peter Malnati s’est emparé de la tête en réalisant une ronde de 68 (-3).

Après avoir joué la normale à sa première sortie, Woods a commis trois bogueys et réussi un oiselet vendredi. Sa performance l’a fait dégringoler de 14 échelons. L’Américain est maintenant à neuf coups de la première place, occupée par Malnati.

Ce dernier a enregistré cinq oiselets et deux bogueys lors de la deuxième ronde. Avec un cumulatif de 135 (-7), il possède un seul coup d’avance sur ses plus proches rivaux, l’Américain Aaron Wise et l’Australien Jason Day. L’Anglais Paul Casey et le Sud-Africain Charl Schwartzel suivent de près, à -5.

Du côté des Canadiens, Adam Hadwin, Mackenzie Hughes et Corey Conners pointent tous au 48e rang, à neuf coups de la tête. Leurs compatriotes Nick Taylor et Ben Silverman n’ont pas fait la coupure.