Plus que mauvais

« Pas si pire ! » « Qu’en est-il de cette expression qu’à peu près tout le monde utilise ici ? J’ai aussi entendu des Français l’employer. Par quoi peut-on la remplacer ? » se demande Francine R. Que faire des expressions « pas pire » ou « pas si pire » utilisées familièrement ? Il faut les remplacer par les locutions « pas mal », « pas si mal ». Cela semble simple. Mais il n’est pas essentiel d’éliminer à tout coup le terme pire d’une locution pour la valider. L’adjectif pire, qui signifie plus mauvais ou plus pénible, peut survivre et il peut être affermi par les adverbes bien et encore. Exemple : Ce fut bien pire que prévu. Il est aussi correct de dire : ce fut dix fois (cent fois, un million de fois) pire. Mais on bannira du vocabulaire parlé et écrit les locutions « aussi pire », « moins pire » et « plus pire », qui reviennent à dire « aussi plus mauvais », « moins plus mauvais » et « plus plus mauvais ».