Pro-Hockey pour la Fondation du CHU

Le 4e Pro-Hockey organisé par la Fondation du CHU de Québec afin d’amasser des fonds pour la lutte contre les cancers urologiques et de la prostate se tiendra le 15 juin prochain à l’aréna des 3 glaces de Québec. L’événement permettra à 60 participants de se mesurer à des joueurs de la Ligue nationale de hockey, dont Mark Barberio, David Desharnais, Pierre-Cédric Labrie, Alex Picard et David Savard. Ils auront également l’occasion de participer à des ateliers, des conférences et des cliniques spécialisées avec les pros pour s’améliorer dans leur sport. Inscription : leprohockey.com