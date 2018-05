Propos haineux envers les musulmans sur Facebook: il se dit toujours «un peu raciste»

Après avoir tenu des propos haineux envers les musulmans au lendemain de la tuerie survenue à la Grande Mosquée de Québec, un jeune arboriculteur a admis, vendredi, être toujours «un peu raciste» et ne pas apprécier «qu’ils viennent ici pour nous dire quoi faire».



Être raciste n’est pas un crime. Toutefois, tenir de tels propos, qui plus est sur les réseaux sociaux, l’est et Samuel Huot, un jeune homme de 21 ans l’a appris en février 2017 lorsque les policiers ont procédé à son arrestation pour avoir «fomenté volontairement la haine».



Le soir de la tuerie, Huot s’était rendu Facebook et avait dit sur le compte d’une amie qui réagissait aux tristes événements que lui, «personnellement, y’a rien qui me dérange moins que la mort de quelques Tamouls» avant d’ajouter «Homme, femme et enfants! Criss moi sa aux vidanges».



Vendredi, dans le cadre des observations sur la peine, il a expliqué que ce soir-là, il revenait d’un rave où il avait consommé de la Kétamine, du MDMA et de la cocaïne.



«J’avais le goût de rire, de faire le clown... J’étais complètement pété et j’ai fait de l’humour noir pour la piquer», a-t-il donné comme explications.



Lorsqu’interrogé par son avocat, Me Mathieu Giroux, il a mentionné qu’il n’était alors «pas conscient» et que ces propos avaient été faits «par un jeune homme qui n’était pas en possession de tous ses moyens».



Cependant, en contre-interrogatoire, Me Jean-Simon Larouche a non seulement fait ressortir le caractère baveux et impulsif de l’accusé – qui a été insolent à quelques reprises –, mais aussi la ligne de pensée qui l’habite encore aujourd’hui.



Questionné sur le racisme, Huot a fait savoir qu’il l’était «un peu» et qu’il n’était pas «pour ça qu’il en vienne autant ici (des immigrants) pis qu’on les aide autant».



«Quand ils viennent ici nous dire quoi faire, j’ai un peu de misère avec ça. Je n’ai pas de haine envers eux, mais c’est pas mon genre... On n’a pas la même façon de faire, on s’habille différemment, on mange pas les mêmes choses, on écoute de la musique différente... » a-t-il laissé tomber.



Malgré cela, pour pouvoir obtenir une absolution conditionnelle, il se dit prêt à «faire un don et présenter ses excuses via les médias».



Le poursuivant, pour sa part, demande une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue. Le juge rendra sa décision le 6 juillet prochain.