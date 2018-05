Quelques mots pour Amir Khadir

Il y a certains départs politiques qui nous touchent plus que d’autres. Celui d’Amir Khadir en est un. Il vient de confirmer qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections et c’est un concert de louanges qu’on entend. Et ces éloges ne viennent pas que des rangs de Québec solidaire et de ses nombreux compagnons de route. Ces éloges sont mérités.

Tous sentent, d’une manière ou d’une autre, que ce n’était pas un homme politique ordinaire. C’est une figure singulière qui quitte la scène. On peut être en désaccord profond avec la plupart des orientations de Khadir et l’avoir très sévèrement critiqué au fil des années, ce qui est mon cas, tout en reconnaissant qu’il incarnait dans notre système politique une forme d’opposition aussi radicale que nécessaire aux puissants de ce monde. Une démocratie peut mourir à force de se complaire dans le consensus. Khadir savait qu’elle vit plutôt de débats vifs, même s’il les aimait souvent trop vifs.

Orateur doué, souvent lyrique, qui n’hésitait pas à citer Gaston Miron ou d’autres poètes dans ses discours, il brisait les codes de la langue médiatique, préformatée par les agences de communication, qui s’imposent aujourd’hui au plus grand nombre. Son éloquence était celle du tribun incarnant la colère populaire qui ne parvient pas toujours à se faire entendre à l’Assemblée nationale, où les bonnes manières parlementaires, certainement indispensables, peuvent néanmoins inhiber les nécessaires débats politiques. Dans son esprit, il ne s’adressait pas qu’à ses chers collègues, mais à un peuple qu’il voulait mobiliser. C’est dans ce rôle qu’il était le meilleur.

Amir Khadir est un homme de la gauche de la gauche, ancré dans une tradition politique qu’il aura contribué à renouveler, celle de «socialisme et indépendance». Pour lui, l’indépendance était le vecteur d’une transformation sociale radicale. Mais on ne saurait le réduire à cela. Il s’est ainsi insurgé, comme on l’a déjà fait, et comme il faudra de nouveau le faire, contre la dépossession québécoise en matière de ressources naturelles. Il y avait chez lui une forme de nationalisme décolonisateur qui s’alimentait aux sources les plus fécondes de la Révolution tranquille. Je ne suis pas certain qu'il l'aurait dit dans ces mots.

On aura beau se dire de gauche ou de droite, ce combat est fondamentalement juste, surtout à une époque où on fait l’expérience de plus en plus étouffante d’une mondialisation qui vide la démocratie de sa substance au nom du libre-échange mondialisé. Il faudra d’ailleurs un jour se dire que la résistance à la mondialisation, ou du moins, à ses excès, ne doit plus être le créneau exclusif de la gauche radicale. La restauration de la souveraineté populaire est un combat essentiellement démocratique.

Chose certaine, Amir Khadir, dans une époque misérable, où la politique a été réduite à une activité gestionnaire, et où le bien commun a été cent fois pillé par les intérêts privés, a servi le Québec de la manière qui lui semblait le plus juste. Ne serait-ce que pour cela, du haut de nos mille désaccords, je me permets de le saluer. Et comme on dit au Québec, rendez-vous pour la prochaine chicane.