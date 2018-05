[QUIZ] Avez-vous suivi l’actualité de la semaine?

Quelle mannequin a refusé que ses photos soient retouchées pour une nouvelle campagne promotionnelle?

Swimsuitsforall.com

Pour combattre le manque de diversité corporelle dans le milieu de la mode, Ashley Graham a décidé de se servir uniquement des photos de paparazzis non retouchées pour une campagne de maillots de bain. Le nom de la campagne est d’ailleurs « Power of the Papparazzi ».