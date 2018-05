Réseau Contact ne craint pas Zuckerberg

Le plus important site de rencontres au Québec, Réseau Contact, ne craint pas l’arrivée de Facebook dans le marché.

«Pour nous, ce n’est pas une surprise», a indiqué jeudi au Journal le vice-président marketing de Mediagrif qui détient notamment le site Réseau Contact, André Leblanc.

Réseau Contact entend jouer la carte de la «destination numérique spécialisée» et de la «sécurité des données personnelles» pour se démarquer de la compétition de plus en plus vive dans le marché des sites de rencontres sur le web.

Mardi, Facebook a annoncé son intention de se lancer sur le marché des sites de rencontres par l’entremise d’un nouvel onglet qui sera bientôt proposé sur sa plateforme.

Facebook soutient que sur ses 2,2 milliards d’utilisateurs mensuels, 200 millions se présentent comme célibataires.

Confidentialité assurée

Réseau Contact fait valoir que contrairement à Facebook, les données personnelles de ses utilisateurs demeurent confidentielles et ne sont pas refilées à des tiers pour être vendues.

Contrairement au titre boursier de l’entreprise américaine Match Group (Tinder, Match.com) qui a perdu plus de 20 % de sa valeur depuis mardi, celui de Mediagrif est demeuré assez stable mercredi à 11,20 $ à la Bourse de Toronto.

Réseau Contact, qui ne dévoile pas ses revenus annuels, dit compter sur une base solide de 1,6 million de membres, dont une majorité paie un abonnement mensuel.

Niche unique

Fondatrice et propriétaire du site Rencontres sportives, Anne-Marie Lefebvre ne s’inquiète pas elle non plus de la venue de Facebook dans le créneau des sites de rencontres.

«On voit cela comme une opportunité puisque nous sommes très spécialisés. On est distinctif par notre offre», a-t-elle fait valoir.

Le site Rencontres Sportives, qui propose à ses utilisateurs des rencontres selon différents types d’activités physiques, compte plus de 60 000 membres actifs au Québec.