Saguenay: une dame de 93 ans décédée en mars pourra enfin avoir ses funérailles

SAGUENAY | Les funérailles d’une femme de 93 ans décédée le 26 mars pourront enfin être célébrées après que son fils eut échoué vendredi dans sa tentative de faire annuler ses dernières volontés.

Hombéline Chiasson a pris ses préarrangements funéraires avec la Résidence funéraire du Saguenay en 2010.

Mais depuis son décès le 26 mars, son fils Serge Gagnon conteste les dernières volontés de la défunte, prétextant qu’elle lui a toujours dit qu’elle voulait exactement le même rituel que son mari décédé en 2009.

Le débat judiciaire plutôt insolite se déroule au palais de justice de Chicoutimi.

Le contrat entre Mme Chiasson et la Résidence funéraire stipule qu’elle souhaitait que son corps soit exposé devant sa famille pendant une heure avant d’être incinéré, ce à quoi s’oppose vigoureusement son fils. Lui prétend que le corps de sa mère devrait être exposé plus longtemps avant d’être incinéré.

Fausse lettre

La cour a finalement donné raison au salon funéraire le 27 avril dernier, mais Serge Gagnon a tenté hier de faire annuler le jugement en présentant en preuve une lettre supposément signée par sa mère, qui donnait des indications différentes quant à ses funérailles.

Le juge Denis Jacques de la Cour supérieure a rejeté la demande pour faire casser le jugement, notamment parce que ladite lettre présentée par Gagnon était «fausse» et qu’il était «urgent» de donner suite aux funérailles.

«Votre mère est décédée depuis plus d’un mois. Tout le monde attend après vous pour faire leur deuil», a lancé le juge.

En appel

Malgré le fait que le corps de sa mère repose depuis le 26 mars au salon funéraire, Serge Gagnon a encore refusé d’abdiquer hier et il songe à porter la cause en appel, ce qui retarderait une fois de plus les funérailles.

«Je suis pris en otage par un salon funéraire. Pensez-vous que c’est plaisant pour moi de voir ma mère sur la glace? Ça fait un mois et demi que ça dure et ça pourrait durer encore un bout de temps. Je vais tout faire pour respecter ce que ma mère voulait. Y’a personne qui va m’en empêcher», a raconté M. Gagnon à la sortie de la salle de cour.

Du côté du salon funéraire, on veut faire respecter le contrat signé avec sa cliente, mais aussi faire preuve de dignité dans la mort.

«Il y a une forme d’acharnement et d’indignité. Il faut absolument qu’on puisse en finir. C’est un manque de respect envers Mme Chiasson», a exprimé l’avocat du salon, Me Régis Gaudreault.

«Le contrat prévoit une exposition d’une heure avec la famille avant la crémation. Il faut donner des soins supplémentaires chaque jour pour que le corps ait une présentation acceptable pour la famille, et pour la défunte», déplore la directrice générale du salon, Brigitte Deschênes.

S’il n’y a pas d’appel, les funérailles devraient avoir lieu au cours des prochains jours. Les deux parties ne s’étaient toujours pas entendues hier sur une date précise.