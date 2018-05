Temps mitigé entre pluie et soleil pour cette fin de semaine

MONTRÉAL – Le temps sera pluvieux vendredi et dimanche, mais les Québécois pourront profiter d’un beau soleil, samedi, avec des températures pouvant aller jusqu’à 19 ° C .

Une nouvelle dépression fera son entrée vendredi sur la province. Elle apportera de la pluie sur l’ensemble du Québec, et ce tout au long de la journée.

Des alertes de pluie ont été émises par Environnement Canada pour la Beauce et l’Estrie, où les précipitations pourraient atteindre jusqu’à 40 mm.

En plus des orages qui risquent d’éclater sur le sud, on peut s’attendre à des rafales allant jusqu’au 70 km/h.

Pour l’est de la province, la pluie fera son apparition en fin de journée.

Le soleil sera de retour samedi matin pour le sud, et dans l’après-midi pour le centre du Québec.

À Montréal et à Québec, la journée de samedi sera ensoleillée et le mercure affichera jusqu’à 19 ° C .

Un autre système touchera le Québec, dimanche, apportant de nouveau des précipitations.