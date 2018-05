Théâtre La Bordée

Mardi, le 8 mai, la Bordée tiendra sa soirée-bénéfice annuelle à compter de 18 h sous la présidence d’honneur de M. Jean-St-Gelais, président du conseil et chef de la direction à La Capitale assurances et services financiers. Dans une ambiance de fête foraine, les invités auront l’occasion de monter sur les planches et de jouer un court extrait d’une pièce en compagnie de comédiens professionnels et d’autres convives. Myriam LeBlanc, qui a fait ses débuts à La Bordée et qu’on a pu voir dans les séries télévisées Apparences et Ruptures, sera de la soirée. Également au programme, diverses activités, des prix de présence de même qu’un cocktail. Pour faire un don ou pour acheter des billets : bordee.qc.ca.

