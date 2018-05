Un départ historique grâce à un Québécois

La 101e édition du Tour d’Italie partira aujourd’hui de Jérusalem grâce au travail de Sylvan Adams, l’homme d’affaires québécois qui a émigré en Israël et convaincu les organisateurs du Giro de sortir de l’Europe pour la première fois de son histoire.

Au Québec, la famille Adams a bâti une fortune de près de 2 G$ dans l’immobilier et les centres commerciaux, notamment avec Développements Iberville, fondé par Marcel Adams, un survivant de l’Holocauste aujourd’hui âgé de 97 ans.

Son fils, Sylvan Adams, un passionné de vélo, est le président honoraire du Grand Départ en Israël après plus d’un an d’efforts auprès des gouvernements, des villes et des organisateurs de la célèbre course cycliste, la deuxième en importance sur la planète. Il s’agit du plus grand événement sportif jamais organisé dans ce pays du Moyen-Orient mordu de football et de basketball.

« Quand j’ai fait la proposition au directeur du Giro Mauro Vegni, il pensait que je plaisantais et que ce n’était pas sérieux. Je l’ai convaincu de venir faire une visite. Lorsqu’il a vu que le pays était très beau, sécuritaire avec de belles routes et une culture de cyclisme, l’idée a commencé à faire son chemin et les négociations ont pu débuter », explique-t-il.

L’homme d’affaires souhaite que le monde entier puisse enfin voir Israël autrement que par le conflit.

Une image différente

« On écrit sur un seul sujet et ça donne une distorsion de la vie ici. C’est un pays moderne, démocratique et occidental normal. L’an dernier, 840 millions de téléspectateurs ont regardé le Giro. J’ose croire qu’on aura peut-être un milliard cette fois-ci. Je veux montrer le vrai Israël, un pays tolérant, ouvert, avec 21 % de la population arabe dans tous les secteurs d’emploi. Israël n’est pas ce qui est très souvent rapporté de façon obsessive. »

Photo courtoisie

Selon Sylvan Adams, ce « Giro de la paix » revêt également un caractère important pour les trois religions abrahamiques.

Le magnat canadien a même rencontré le pape François en octobre 2017 pour l’inviter à assister à l’épreuve. « C’est une route symbolique de Jérusalem jusqu’à Rome. »

Photo courtoisie

Depuis son arrivée il y a deux ans, le milliardaire de 59 ans a beaucoup investi sur la côte méditerranéenne. Il a financé la création d’une académie des sports et d’un centre de recherches à l’Université de Tel-Aviv. Un premier vélodrome a été inauguré plus tôt cette semaine. Sylvan Adams pourra faire les premiers tests puisqu’il est lui-même champion du monde des maîtres sur piste à la course aux points. « La piste sera homologuée par l’UCI. On veut des compétitions dans le futur et nous avons fait la demande pour le championnat du monde junior en 2021. »

Recevoir un grand départ coûte très cher. Pour trois étapes inédites en Israël, la facture risque de dépasser les 12 M$ en raison de la logistique et de la sécurité.

Sur le plan sportif, les Chris Froome, Tom Dumoulin, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez, et Fabio Aru figurent parmi les favoris pour remporter la course.

Banni à vie, le retraité Lance Armstrong est en Israël sans accréditation.