Une autre saison «historique» pour les croisières à Québec en 2018

Le Port de Québec, qui connaît une expansion fulgurante depuis 15 ans au chapitre des croisières, accueillera – encore – un nombre record de navires en 2018.

Les activités de la nouvelle saison des croisières, qui s’annonce «historique», ont été lancées officiellement vendredi matin avec l’arrivée du M/S Veendam de la compagnie Holland America Line, un habitué de la Vieille Capitale avec ses 1627 passagers.

Année après année, le Port réécrit l’histoire en accueillant toujours plus de croisiéristes. Pas moins de 156 escales de 38 navires de croisière distincts sont au menu d’ici la fin de la saison 2018, en novembre. Deux lignes de croisières (Princess Cruise Lines et Aida Cruise Line) qui ont l’habitude de fréquenter Québec à l’automne s’amèneront aussi en juillet et en août.

«On travaille beaucoup pour une extension de la saison des croisières. Ça, c’est vraiment extraordinaire et ça peut être très porteur», s’est félicité en entrevue le PDG du Port de Québec, Mario Girard. Le célèbre Queen Mary 2 sera aussi de retour du 29 septembre au 1er octobre.

L’an dernier, le Port de Québec avait reçu 34 navires différents pour un total de 132 escales. C’était la première fois qu’il franchissait la barre des 200 000 croisiéristes. En 2018, il faudra attendre à la fin de l’année pour connaître leur nombre exact. L’administration portuaire garde toujours le cap sur son objectif ambitieux de 400 000 passagers par an d’ici 2025.

Première visite de Disney

Pour la toute première fois, Mickey Mouse et sa bande débarqueront à Québec du 26 au 28 septembre prochains. Mario Girard n’est pas peu fier d’avoir réussi à attirer le Disney Magic, battant pavillon des Bahamas.

«Ce n’est pas négligeable en termes de rayonnement planétaire. Ils ont juste quatre bateaux de croisière. De mémoire, ils choisissent juste 11 ports d’embarquement et de débarquement sur la planète. Quand Disney va à un endroit, c’est parce que tu sais que ça a été validé de façon extrêmement rigoureuse. Pour les lignes de croisières, quand Disney va quelque part, c’est comme un rubber stamp de qualité.»

Outre le Disney Magic, qui peut héberger jusqu’à 2713 passagers, sept autres navires en seront à une première visite à Québec en 2018: le Sea Princess, le Royal Princess, l'Adventure of the Seas, le Star Pride, le Silver Spirit, le Silver Wind et l'Aidavita.

Un bateau à Lévis?

L’an dernier, pour la toute première fois, un navire de croisière (le Saga Sapphire) avait débarqué ses 700 passagers sur l’autre rive, à Lévis. Pour l’instant, on ignore si le quai Paquet sera utilisé, malgré l’affluence record anticipée cette année. «On ne le sait pas encore. On offre toujours l’option du quai Paquet», a indiqué le PDG du Port, Mario Girard.

La congestion anticipée sur les quais de Québec, du 5 au 8 octobre, pourrait ouvrir la porte à Lévis. Pas moins de 53 000 passagers sont attendus durant cette courte période.

L’horaire complet des arrivées et départs des navires de croisière est accessible en ligne sur le site web du Port de Québec en cliquant ici.