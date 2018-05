Vague d'automutilation dans une école primaire autochtone

Plus d'une soixantaine d'élèves d'une école primaire autochtone de Wemotaci, à près de 300 kilomètres au nord de Trois-Rivières, ont pris part à une inquiétante affaire d'automutilation et de mutilation en groupe avec une lame d'aiguisoir.

«Certains élèves encourageraient et inciteraient d’autres élèves à faire ce geste», a averti vendredi l'école Seskitin sur sa page Facebook, demandant aux parents d'être vigilants.

La publication indique que la situation a été rapportée jeudi et que des élèves s'en prendraient à certains de leurs camarades. Le «phénomène de groupe» concerne plus de 60 jeunes «de tous âge [répétition] qui auraient commis ou été victimes de ces gestes».

«Ces actes ont été commis avec des lames d’aiguisoir et se produisant la majorité du temps à l’extérieur du périmètre de l’école, dont au parc et parfois dans la classe et dans la cour de récréation», affirme-t-on.

Risque d'infection

En plus de s'inquiéter de la détresse vécue par ces jeunes, l'école se préoccupe des «risques d'infection dû au fait que les lames sont sales et partagées entre les jeunes».

«Nous vous invitons donc à discuter avec vos enfants de cette situation», indique l'école sur Facebook, ajoutant que les parents des élèves victimes peuvent se référer aux services d'urgence «s’ils veulent porter plainte ou s’ils se sentent dépassés par la situation».

Les enfants avec des plaies doivent se rendre au centre de santé.

En donnant des pistes de solution aux parents, on les informe qu'ils doivent éviter de «critiquer l’enfant et faire le procès soi-même».