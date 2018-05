Valérie Plante se félicite du réseau de transport structurant de Québec

Loin d’être jalouse, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a qualifié «d’excellente nouvelle» le fait que Québec se dote d’un réseau de transport structurant de 3 milliards $ entièrement financé par les gouvernements supérieurs.

«J’en veux du transport collectif à Québec, à Rivière-du-Loup, à Chibougamau. C’est vers ça qu’il faut aller», a soutenu Mme Plante, vendredi midi, sous l’œil attentif du maire Labeaume, lors d’un dîner-conférence de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

Mme Plante estime que le tramway et le trambus permettront à Québec «de se distinguer et de ramener la question de la mobilité au centre de son développement». Outre les emplois qui seront générés, la mairesse de Montréal estime «qu’il faut qu’on pense à trouver des options à la voiture solo. Cette option doit être efficace, rapide et confortable».

Valérie Plante, qui en est au premier évènement du genre à Québec depuis son élection de novembre dernier, a assuré «qu’il n’y a absolument pas de rivalité (entre Québec et Montréal). On peut se garder une rivalité pour le sport parce que le monde aime ça». D’après elle, les deux villes sont «très complémentaires. Sur la main-d’œuvre et sur la mobilité, on est dans le même train. Il y a des forces à Québec et des forces à Montréal. En les combinant, on est d’autant plus forts. Les réalités des deux villes sont différentes, mais les enjeux sont les mêmes».

Un peu plus tôt, le maire Labeaume a abondé dans le même sens en taquinant son homologue. «Montréal espère le retour des Expos et de la... Coupe Stanley», avait-il lancé, un brin moqueur.

Lien rapide

Insistant sur l’enjeu de la mobilité, Valérie Plante a fortement appuyé le projet de lien rapide entre la métropole et la capitale. «Le Train à haute fréquence (TGF) est un projet dont on parle depuis longtemps. Je trouve ça intéressant (...) Ultimement, il faut avoir un lien rapide entre les deux villes. On aime le train actuellement, mais il faudrait qu’il soit plus rapide et qu’il y ait plus de départs».

La mairesse de Montréal a dit qu’elle croit tellement à ce projet qu’elle a insisté, dans le cadre du Réseau express métropolitain (REM), pour que «le tunnel du Mont-Royal demeure accessible à différents modes de transport (...) et que différents types de trains puissent entrer dans ce tunnel là qui est la voie d’entrée efficace, entre autres, à partir de Québec ».

Attentif à ces propos, Régis Labeaume fut le premier à applaudir.