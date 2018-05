Voici le nombre de minutes que vous devriez passer à vous entraîner pour être plus heureux

Combien de temps doit-on faire de l’activité physique pour en ressentir les bienfaits sur le moral? Beaucoup moins qu’on le pense, si on se fie à cette étude publiée dans le Journal of Happiness Studies.

En effet, aussi peu que 10 minutes d’exercice par semaine peuvent avoir un impact important sur le moral, selon une toute nouvelle revue systématique des chercheurs Zhanjia Zhang et Weiyun Chen. Un total de 500 000 personnes ayant participé à 23 études ont été examinées et les chercheurs en sont venus à la conclusion qu’il existait une relation claire entre l’activité physique et le bonheur.

Le type d’exercice ne semble également pas avoir d’impact sur cette relation entre effort physique et bonheur : course, yoga, vélo, l’important c’est de bouger.

Dans plusieurs études évaluées, les personnes qui s’entraînent seulement une ou deux fois par semaine ont affirmé qu’elles se sentaient beaucoup plus heureuses que celles qui ne bougent pas. Dans d’autres études, seulement 10 minutes par jour d’activité physique étaient liées à un état d’esprit beaucoup plus positif que ceux qui ne faisaient pas de sport.

La preuve qu’on n’a pas besoin de courir un marathon pour voir les bienfaits de l’activité physique!