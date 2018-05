Voici pourquoi Meghan Markle n'aura pas de demoiselle d'honneur lors de son mariage

La tradition anglo-saxonne veut que l’une des demoiselles d’honneur («bridesmaids») ait le titre suprême de «maid of honor», mais ce ne sera pas le cas pour Meghan Markle lors du mariage royal.

La raison donnée par un représentant de la famille royale britannique est simple : Megan Markle ne souhaite pas donner un statut plus important à l'une de ces amies en particulier.

AFP

«Son groupe d'amies est tissé très serré et elle ne voulait pas choisir l'une plus que l'autre», a-t-il dévoilé.

Après de nombreuses spéculations et rumeurs de conflits en la famille de Meghan Markle et celle du prince, il a été confirmé que les parents de la mariée, Doria Ragland et Thomas Markle, qui se sont séparés lorsqu'elle était enfant, seront tous les deux présents pour accompagner leur fille dans cet étape importante de sa vie.

«Les parents de la mariée auront des rôles importants lors du mariage. Le matin des noces, Mme Ragland se rendra en voiture avec Mme Markle au château de Windsor. M. Markle accompagnera sa fille dans l’allée de la chapelle Saint-George. Mme Markle est ravie d’avoir ses parents à ses côtés pour cette occasion importante et heureuse», a annoncé le palais.

Le samedi 19 mai au Kensington Palace, son père aura la tâche de marcher avec sa fille jusqu'à l'autel où elle épousera le prince Harry de Galles.