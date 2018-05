Yves Rocher et ELLE Québec

Mardi, le 8 mai, en soirée, le magazine ELLE Québec et Yves Rocher proposent une soirée magasinage exclusive en compagnie d’Angélique Martel, directrice beauté du magazine, et de Camille Dg, du blogue Le Cahier. Les participantes auront la chance de consulter les expertes beauté d’Yves Rocher et d’être traitées aux petits oignons. Elles recevront notamment une analyse de peau et des recommandations pour un rituel beauté personnalisé, un sac-cadeau rempli de produits Yves Rocher d’une valeur de 120 $, jusqu’à 50 % de rabais sur leurs achats. Pour acheter des billets : jemagazine.ca/collections/evenements