POULIN, Henri-Paul (Paulo)



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 avril 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Henri-Paul (Paulo) Poulin, époux de Mme Lucette Bellavance. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera:pour les condoléances, le dimanche 6 mai 2018 de 13h à 17h et le lundi 7 mai 2018 de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse Lucette, ses fils: Steve (Marie-Claude Parent), Richard (Sylvie Roy), Jérôme (Julie Sylvain) et Pierre (Julie Giguère); ses petits-enfants :Anne-Florence, Raphaëlle, Marie- Céleste, Mathias, Justin, Félix, Cameron, Lya, Camille, Simon-Olivier et Marie- Philip; ses frères et sœurs: Carmen (Réjean Perreault), Nicole (Marcel Gagnon), Micheline (André Drouin), Colette (Louis Turmel), Lucille (Gaston Robert), Jean-Marie (Francine Brie), Pierrette, Robert (France Larivière), Johanne (Jules Larochelle), Francine (Godfrey Gourdeau), Luc (Nicole Thibodeau) et Michel (Dany Chouinard); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jeanne D'Arc (feu Jean-Marc Drouin), feu Laurence (feu Claude-Marc Couture), feu Rollande (Robert Asselin), Madeleine (feu Henri-Paul Côté), feu Claude (Bibianne Marcoux), Yvon (Lynda Pineau), Gervaise (Robert Gilbert), Luce (Normand Huppé), Pauline (Raymond Desautels), Colette (feu Claude Mercier, Michel Demers), Napoléon PAULO (Sylvie Sauriol), Roger (Lise Parent), Guy (Micheline Cardinal), Diane (José Mandonza) et France. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs ami(e)s. La famille remercie particulièrement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés :La fondation de l'hôtel-Dieu de Lévis www.fhdl.ca/