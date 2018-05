30 ans avec des enfants malades

L’écriture du livre, dont la préface est signée par Pierre Bruneau, s’est faite progressivement. « Tout le temps où j’ai travaillé, jamais je ne prenais de notes », dit-elle. « Les parents me donnaient des photos, que je conservais avec plaisir. Parfois, je gardais une carte de l’hôpital, de cet enfant qui venait de mourir, et je la prenais avec moi. »

L’inspiration était au rendez-vous, tous les matins. « On aurait dit que c’était les enfants qui m’inspiraient, ou qui me disaient ce qu’ils voulaient que je dise. Ça s’est fait naturellement, avec beaucoup de plaisir. Il n’y avait rien de lourd, même si parfois, quand je relisais un chapitre, je ne pouvais pas m’empêcher de pleurer parce que je revivais toute la scène. Je revivais tout ce que les parents avaient vécu, tout ce que l’enfant avait vécu. »

Travailler 30 ans auprès d’enfants gravement malades demande sûrement une présence et un état d’esprit hors du commun. « Peut-être... », répond doucement Marjolaine Dion. « Mais je pense qu’on est chacun à la bonne place, là où on est. Et moi, c’était là que je devais être. »

Elle avait huit ans et demi quand sa petite sœur est décédée. « Ça m’a vraiment marquée et ce que j’ai compris, c’est que je n’étais pas dans la détresse de ce départ. J’adorais ma petite sœur. Mais j’étais dans le besoin de comprendre qu’est-ce qu’on vit quand on est là-dedans. Qu’est-ce que mes parents vivent ? Qu’est-ce que mes frères et sœurs vivent ? Qu’est-ce que cet enfant-là vit ? »