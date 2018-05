LABBÉ, France



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 avril 2018, à l'âge de 62 ans, est décédée madame France Labbé, conjointe de monsieur Claude Demers, fille de feu Antoine Labbé et de feu Ghislaine Vallières. Elle demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses filles: Christine (Israel Beaulieu) et Rosalie (Pierre-Luc Bouchard); ses petites-filles: Léonie et Gloria; sa soeur, son beau-frère et sa belle-soeur: Raymonde (Ernest Fortier) et Louisette Guay (feu Pierre); ses belles-soeurs et ses beaux-frères de la famille Demers: Raymonde (Claude Tremblay), Micheline (André Fortin), Pierre, Francine (Yvan Audet), Denis (Diane Audet), Carole (Guy Lepage), Sylvie (Jean Lajoie), Bernard (France Gravel), Bruno (Line), Simon (Francine Wilson) et Sylvain (Marie-Claude Morin); ses oncles et tantes, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec dédié au centre de neurologie à l'Hôpital de l'Enfant- Jésus. La famille vous accueillera à la résidencele jeudi 10 mai de 19h à 22h et le vendredi 11 mai à compter de 12h30.