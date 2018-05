PERRON, Francine Bolduc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 avril 2018, à l'âge de 70 ans et 10 mois, est décédée dame Francine Bolduc, épouse de M. Régis Perron. Elle demeurait à Saint- Joseph-de-Beauce.La famille recevra les condoléances au funérarium de ladimanche le 6 mai de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30. Lundi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction de la célébration a été confiée à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Justin et Isabelle (Alexandre Nadeau); ses petits-enfants: Arthur, Juliette, Jean-Gabriel et Joseph; son frère et ses sœurs: Carmen, Fernand (Lise Bernier), Colette (Jean-Yves Lessard) et Louisette (Rémi Poulin); ses beaux-frères: Abbé Évariste et Simon (Nicole Nadeau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, Bureau 214, Québec, G1S 3G3) www.cancer.ca