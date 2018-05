7 choses étonnantes et glamour à l’anniversaire de l’artiste burlesque Scarlett James

Au Club Soda, tout récemment, la star du burlesque canadien Scarlett James s’offrait en cadeau des prestations audacieuses de toutes sortes pour célébrer ses dix ans de carrière. Cet anniversaire, qui voulait souligner l’effervescence du Montréal des années 40, a mis en valeur le charme des boas à plumes, la sensualité d’un soutien-gorge jeté dans les airs et même l’humour à saveur de soulier vintage utilisé comme téléphone.

J’y étais avec une amie qui portait pour l’occasion des bottillons magnifiques de dominatrice tendance.

Moi je portais une robe noire assez banale. Heureusement, la scène du Club Soda a vu défiler tout au long de la soirée des choses pas mal plus originales :

1- Des plumes de paon qui font fantasmer

Dès son entrée sur scène, Scarlett fait rêver et ce n’est pas uniquement parce qu’elle sait retirer élégamment son corset ou faire la moue sans avoir l’air d’une gamine. Lorsqu’elle se transforme en paon, faisant aller de ses mains des accessoires rappelant les plumes de cet oiseau majestueux, l’effet était magique.

2. Des lunettes essuyées contre l’entre-jambe

Il n’y a pas que les accessoires des artistes qui sont enviable : ceux des spectateurs aussi, surtout si ça implique les lunettes que Lulu la Duchesse a emprunté à un homme près de la scène. Elle s’en est emparée, coquine, et les a bien nettoyés, jambes bien ouvertes, à l’aide d’un bout de tissu de lingerie, tout contre son sexe.

3. Des chatons sur la scène

Scarlett James et les autres artistes pouvaient compter sur une ambiance jazzée, grâce à la musique du groupe Séparatwists, mais leurs performances étaient aussi bien surveillées par les stage kittens, des femmes costumées qui ramassent tous les gants ou soutien-gorge lancés vers le public.

Une des stage kitten, rencontrée lors du Salon de l’Amour et de la Séduction en janvier dernier, m’avait confié que Scarlett avait changé sa vie. Elle se trouvait quelconque : sa rencontre avec Scarlett lui avait prouvé que le burlesque pouvait donner envie à toute femme d’être plus à l’écoute de cette beauté intérieure prête à scintiller comme mille diadèmes.

4. Simulation d’actes sexy dans le vide

Deux acrobates à la force évidente et émoustillante ont donné la chair de poulette à tout le monde. Suspendus dans les airs ils ont fait une série de mouvements qui rappelaient une séance de sexe oral. (C’est peut-être juste moi qui est obsédée, mais je suis persuadée de ne pas être la seule qui a pensé à un cunnilingus ou au numéro de patinage artistique de Scott Moir et Tessa Virtue.)

Courtoisie

5. Reporter sa robe de bal de finissants

Audrey Ivory, une des favorites du public, incarnait sur scène à la fois la grâce et l’humour, en simulant une maladresse adorable. Après le spectacle, elle a révélé qu’elle portait la robe de son bal de finissants. « Elle coûtait 500$ et j’avais promis à ma mère que je trouverais une autre occasion pour la porter. Quand je lui ai annoncé que je la porterais pendant un spectacle, elle était contente mais m’a dit qu’elle ne s’attendait pas à ce que je la porte pour un striptease! »

6. Mouillée de champagne

Scarlett James s’est arrosée de champagne, en répandant contre sa poitrine et ses fesses bombées, avant de se baigner dans un verre. C’était un numéro très attendu, osé, et rappelant aussi, en forme d’hommage, la performance de Dita Von Teese dans un verre de martini. Cette dernière, surnommée la reine du burlesque, a fait revivre cet art, au début des années 90, après avoir été danseuse nue en corset et longs gants.

7. Des ovules congelés

Une rencontre étonnante et émouvante : Kim Sullivan, une animatrice de radio et de télé à Global, qui ne buvait pas d’alcool, car elle venait de s’injecter des hormones, tentant, pour une énième fois, de tomber enceinte en solo. Comparant ses démarches à des montagnes russes, Kim s’est aussi confié à Audrey Ivory, qui s’est proposé pour produire un spectacle, en guise de campagne de financement pour celle qui fait passer la moitié de son salaire annuel en soins de procréation.

Après le spectacle, Scarlett James s’est dirigée vers le Wiggle Room, et a laissé les spectateurs rêver à un monde de strass, de complicité féminine, de plumes et de piscines de champagne.