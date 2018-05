CHABOT, Francine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Francine Chabot, survenu à Québec, le 31 mars 2018. Elle était la fille de feu Joseph Chabot et de feu Lucienne Laprise, la mère biologique de feu Marco Dimuzio. Elle habitait à Québec. Sa famille lui rendra un hommage dans la plus stricte intimité. Elle laisse dans le deuil ses deux petits-fils: Blake et Matteo; ses frères et sœurs: Jacques (feu Gisèle Authier) (Carlota Castañeda), Lorraine (Jean-Paul Hill), Gaston, Carole (Paul Frigon), Alain (Suzanne Desgagné) et Yvan; ainsi que plusieurs neveux et nièces.