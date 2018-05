MORIN, Danielle



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 mai 2018, à l'âge de 58 ans, est décédée madame Danielle Morin, fille de feu Edgard Morin et de feu Jeannette Earl. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: Réjeanne, Jacques (Monique Morin), Jean-Paul, Gilles (Christiane Rhéaume), Pierrette (Pierre Giguère), Micheline (Jean Marcotte), Roger (Claire Denis), Robert (Anne Genest), Suzanne (Jules Lachance), Réal (Linda Fournier), feu Liliane, feu Lauréat et feu Ginette Morin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc), H3A 3S5, Tél : 1-866-343-2262 ou 514-861-9227.