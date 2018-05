LeBEL, Thérèse Fortin



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, Québec, le 29 avril 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Thérèse Fortin, épouse de feu monsieur Raymond LeBel (1923-1976). Née à Rivière du Loup, le 30 avril 1922, madame était la fille de feu dame Marie-Anna Labrecque et de feu monsieur Lauréat Fortin. Elle demeurait à Québec arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle lundi 7 mai 2018 de 11 h 30 à 13 h 30.Les cendres seront déposées au cimetière de Cap St-Ignace à une date ultérieure. Madame LeBel laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Bernard Turgeon), Suzanne (Mario Drolet); ses petits-enfants: Émilie (Sylvain Rouleau), Félix (Marie-Ève Bédard); ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Nathan, Rose; son frère Paul (Monique Dorval) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame était également la mère de feu Denis (1958-2013) et la sœur et belle-sœur de: Rosaire (Dulcina Carrier), Lucien (Réginas), Marie-Laure, Fernand (Diane Pigeon), Géraldine, Gisèle (Yves Laurion), Raymond (Gemma Nadeau), Madeleine, tous décédés. La famille remercie tout particulièrement la Dre Anne Montreuil pour la gentilesse et la sollicitude dont elle a fait preuve dans les derniers jours de la vie de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec www.societealzheimerdequebec.com Tél. : 418-527-4294 Les funérailles sont sous la direction de