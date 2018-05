VENISSE, Joël



À sa résidence, le 30 avril 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Joël Venisse, conjoint de dame Céline Vallée, fils de feu monsieur Victor Venisse et de feu dame Marie Cornu. Natif de Dinard (France), il demeurait à Saint-Raymond. Outre son épouse, monsieur Venisse laisse dans le deuil sa fille Viviane Venisse; sa belle-fille Isabelle Vallée; ses petits-enfants: Alexandre Venisse et Simon Plante; ses frères et sœurs: feu Jean, Thérèse, feu Gérard, Marie-Paule, feu Yves, feu Chantal, Xavier et Darie ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Selon les volontés du défunt, le corps sera incinéré et il n'y aura pas de cérémonie publique. Une commémoration privée aura lieu ultérieurement. La famille tient à remercier sa belle-sœur Michèle Venisse pour son soutien ainsi que le Comité Vas-Y de Saint-Raymond et le Halo Entraide communautaire pour leur aide. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Comité Vas-Y, 163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond (Québec) G3L 1E7 ou au www.comitevas-y.org.