À la recherche du prince charmant

Ce n’est pas tous les jours qu’une actrice a la chance de se glisser dans la peau d’une fée qui est envoyée en mission à Paris pour tenter de trouver un prince charmant. C’est pourtant ce qui est arrivé à Mylène St-Sauveur quand elle a accepté de jouer un des rôles principaux du film Un jour mon prince, qui a pris l’affiche hier.

Cette comédie française coproduite par la compagnie québécoise Christal Films (Louis Cyr) et tournée en France à l’été 2015 revisite donc l’univers fantastique des contes de fées et des princesses avec une approche moderne et humoristique.

Les actrices québécoises Mylène St-Sauveur et Sarah-Jeanne Labrosse y incarnent deux fées – Mélusine et Blondine – qui sont envoyées à Paris par leur reine afin d’y trouver l’homme idéal – une sorte de prince charmant – qui pourra réveiller la Belle au bois dormant de son sommeil qui dure depuis près de 100 ans. Débarquées dans le Paris d’aujourd’hui, les deux fées candides y découvriront forcément un univers qui ne ressemble en rien au monde magique des fées dans lequel elles vivent.

« C’est rare qu’on ait la chance de se faire offrir ce genre de rôle et qu’on puisse jouer dans ce genre d’univers fantastique », souligne Mylène St-Sauveur, en entrevue au Journal.

« Ça m’a permis d’aller dans de nouvelles zones et d’explorer un personnage assez ludique et naïf, tout en restant assez réaliste. Et puis, il faut le dire : c’est difficile de refuser deux mois de tournage dans un château en France et à Paris. Ç’a été une super belle expérience. »

Deux Québécoises en France

En plus, c’est avec une bonne amie à elle, Sarah-Jeanne Labrosse, que Mylène St-Sauveur a pu vivre cette expé­rience. Les deux actrices, qui avaient déjà joué ensemble dans le passé, ont forcément passé beaucoup de temps ensemble pendant le tournage du film.

« Comme on se connaissait depuis longtemps, il y avait déjà une chimie entre nous, et je crois qu’on le voit bien à l’écran », souligne l’actrice.

Mylène St-Sauveur ne cache pas que le fait de jouer une fée lui a permis de revisiter une partie de son enfance :

« Comme la plupart des petites filles, j’ai grandi avec les films de Disney : La belle et la bête, Jasmine et Aladdin, Anastasia et ainsi de suite », relate l’actrice.

« Ce genre de princesses m’a toujours fascinée. Et c’est vrai qu’en vieillissant, on se pose beaucoup de questions sur ce que ça envoie comme image au cerveau des enfants. Dans ce film-là, ce qui est cocasse, c’est qu’il y a des blagues à la fois pour les adultes et pour les enfants. Je trouve qu’il y a différents tons et niveaux d’humour.

« J’aime aussi que le film ait un côté actuel. Parce que trouver son prince charmant, de nos jours, ce n’est pas facile avec la peur de l’engagement, les médias sociaux et les sites de rencontres sur internet. Il y a de belles petites leçons de vie dans le film. C’est un beau film qui amène le bonheur et un peu d’amour avec le printemps. Je pense que ça va faire sourire les gens. »

Le film Un jour mon prince a pris l’affiche hier.