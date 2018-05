Albert Pujols frappe le 3000e coup sûr de sa carrière

Albert Pujols, des Angels de Los Angeles, est devenu vendredi soir le quatrième joueur de l’histoire du baseball majeur, après Hank Aaron, Willie Mays et Alex Rodriguez, à atteindre les plateaux des 3000 coups sûrs et des 600 circuits.

Le vétéran joueur de premier but a réussi son 3000e coup sûr aux dépens du lanceur Mike Leake des Mariners de Seattle.

Gagnant de 12 titres du bâton d’argent, Pujols s’est également signalé en défensive mettant la main sur deux gants d’or. De plus, il a été élu le joueur le plus utile à son équipe à six reprises.