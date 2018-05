Amour, jalousie et trahison

Le Théâtre du Rideau Vert clôture sa saison théâtrale avec une pièce de l’auteur britannique Harold Pinter. Julie Le Breton, Steve Laplante et François Létourneau interpréteront la femme, le mari et l’amant, trois personnages liés par l’amour et l’amitié. Après les aveux se succéderont les mensonges, les secrets et les trahisons.

Le dramaturge Harold Pinter, lauréat du Prix Nobel de littérature en 2005, a connu un grand succès en créant Trahison (Betrayal), en 1978 au Royal National Theatre de Londres, si bien que la pièce a été ensuite reprise un peu partout.

« Les pièces de Pinter sont toujours énigmatiques, avec une certaine ambiguïté, son écriture est unique », révèle le comédien François Létourneau qui interprétera Jerry, l’amant d’Emma (Julie Le Breton, avec qui il a déjà joué dans le film Paul à Québec).

C’est d’ailleurs sur le plateau du film Paul à Québec que le coauteur des séries télévisées Les Invincibles et Série noire a eu envie de rejouer au théâtre après plus de six ans d’absence. « Julie et moi avions envie de jouer ensemble au théâtre », précise-t-il. Ainsi, c’est avec la complicité de Julie Le Breton et de Frédéric Blanchette, qui assurera la mise en scène, que François Létourneau a eu l’idée de proposer Trahison à Denise Filiatrault, directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert. La grande dame de théâtre, qui aime beaucoup les œuvres de Pinter, a aussi été séduite par le projet, auquel s’est joint Steve Laplante, un autre ami de la bande.

« Trahison est l’une des pièces les plus accessibles du répertoire de Pinter et plusieurs sont d’avis qu’il s’agit là de sa meilleure pièce », fait remarquer François Létourneau.

Triangle amoureux

Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle adaptation québécoise de Maryse Warda, la pièce demeure campée à Londres dans les années 1970. Sur scène, Emma, Jerry et Robert. Emma est galeriste et mariée à Robert (Steve Laplante), un éditeur. Elle a pour amant Jerry, un agent littéraire, qui est le meilleur ami de son mari.

La pièce s’amorce sur un aveu de taille : Emma annonce à Jerry que son mari est au parfum de sa liaison avec son amant, qui a duré sept ans.

« La pièce est racontée en sens inverse, explique le comédien. La première scène est la dernière et ensuite, on remontera le fil du temps. »

C’est qu’Emma et Jerry se revoient pour la première fois, deux ans après la fin de leur liaison. Est-ce que la flamme existe encore ? C’est à voir, d’autant plus qu’elle est sur le point de laisser son mari Robert.

Multiples mensonges

La pièce nous replonge dans les sept années pendant lesquelles s’est vécu ce triangle amoureux. On réalisera que l’adultère n’a pas été la seule trahison. « Il y a eu plusieurs trahisons, et ils ont tous des secrets », révèle François Létourneau, qui ajoute que les non-dits sont aussi importants.

Entre les discussions artificielles sur la littérature, les écrivains et les artistes, plane la séduction, les secrets et l’amitié, qui risque d’être détruite par le désir que deux hommes éprouvent pour une même femme.

Trahison

Auteur : Harold Pinter

Traduction : Maryse Warda

Mise en scène : Frédéric Blanchette

Distribution : Julie Le Breton, François Létourneau et Steve Laplante

Du 8 mai au 9 juin

Au Théâtre du Rideau Vert