BOUCHER, Suzanne



À l'hôpital Laval, le 29 avril 2018, à l'âge de 53 ans, est décédée madame Suzanne Boucher, conjointe de Monsieur Michel Jacques, elle était la fille madame Ginette Tremblay et de feu monsieur Gaston Boucher. Elle demeurait à Wendake.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h15. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Ignace-de-Loyola. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Michel, ses frères et sœurs: Pierre (feu Marguerite Grenier), Germain, Diane (Guy Malo), Rita (André Beaulieu), Claude (Francine Bilodeau) et Clément (Nancy Dion) ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tante, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca et Société de recherche sur le cancer 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, Québec Téléphone : 1-866-343-2262 Courriel : info@src-crs.ca Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.