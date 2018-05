VAILLANCOURT, Lorraine Dubé



À son domicile, le 3 mai 2018, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Lorraine Vaillancourt, épouse de monsieur Ghislain Dubé. Née à Rivière-du-Loup, le 13 avril 1948, elle était la fille de feu dame Lina Pelletier et de feu monsieur Joseph Vaillancourt. Elle demeurait à Cap-Rouge.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9 h. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière de Cap-Rouge. Outre son époux Ghislain, madame Vaillancourt laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Steve), Jérôme (Marie-Pierre), Christian (Milena); ses petits-enfants: Laurie-Ann, Audrey, Louis-David, Mathieu, Thomas, Sara-Ève, Charles, Sophie et Philippe; ses frères et sœurs: Thérèse (feu Joseph), Adrienne, Yvette, Alice et Juliette; ses belles-sœurs de la famille Dubé: Lucie (feu Donald), Jeannine (Rosaire) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Lorraine était également la sœur de Lucienne, Fernand, Lucien, Adrien, tous décédés. La famille remercie le Dr Guy Cantin de même que tout le personnel du département d'hémato-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (Hôpital Enfant-Jésus) www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec Tél. : 418-525-4385 Les funérailles sont sous la direction de