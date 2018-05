Pendant que nous regardons passer les nuages, de nombreux magasins à grande surface et des astucieux centres de jardinage fourbissent leurs tablettes de kits avec instructions précises pour faire pousser du cannabis. Le seul problème c’est que vous n’avez pas le droit. Ce sera interdit au Québec et au Manitoba. Dans le reste du Canada, Justin autorise quatre plants familiaux par foyer.

Au Québec, nous avons une ministre déléguée à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie. Le saviez-vous ? Mme Lucie Charlebois précise qu’on va commencer sans culture privée, et on reverra la situation dans trois ans. Vu les sondages, Madame Charlebois, j’ai bien peur que vous allez voir ça, mais de l’autre côté de la Chambre.