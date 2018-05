Charmant séjour à Deschambault

On décroche au gîte Du Village à Deschambault. Un cachet unique dans une coquette maison historique où les invités bénéficient d’un accueil chaleureux. Le bonheur !

Un séjour au gîte Du Village, à Deschambault dans Portneuf, promet du bon temps et de savoureuses découvertes dans les environs. Opéré depuis un peu plus d’un an par Sonia Beauchesne, il se trouve sur le chemin du Roy qui traverse le charmant village plein d’attraits. Il propose deux jolis studios aménagés dans l’esprit vieillot de la demeure d’époque de 1925. On aime les planchers et l’escalier d’origine menant à l’étage. Les studios disposent chacun d’une chambre avec un grand lit et une pratique cuisine complète en plus d’un divan-lit pouvant accueillir des invités supplémentaires. Chaque studio possède une salle de bain privée avec douche ainsi qu’une télévision.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Déjeuner maison

On prend le déjeuner dans l’annexe dans la partie arrière de la maison à l’une des tables individuelles. Le mur en bois de grange reste rustique. On y sert un jus de fruits ou d’orange de même que de délicieux muffins maison accompagnés de fruits frais et de fins produits locaux (fromages, café...). Crêpes, galettes de sarrasin, pain doré ou croissants complètent le repas plein de saveurs. Les confitures maison sont délicieuses, on peut même repartir avec !

Photo courtoisie

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 99 $ incluant le déjeuner.

Services

Stationnement privé, barbecue et rangement sécuritaire pour vélos sont disponibles. On accède à la location complète de la maison, si désiré. L’hôtesse s’adapte aux intolérances alimentaires de ses invités pour le déjeuner.

Activités sur place

Photo courtoisie

On flâne dans un fauteuil ou une chaise longue dans la cour aménagée, fleurie et invitante avec une vue sur le fleuve Saint-Laurent. L’hôtesse, également joaillière à ses heures, vend ses bijoux (www.soniabeauchesne.com) ainsi que ceux d’autres artistes dans l’espace-artisans créatif où l’on déjeune.

Activités tout près

On fait des découvertes à la brocante à côté du gîte. Les samedis du 30 juin au 6 octobre, on visite le marché public de Deschambault situé sous les grands arbres de la rue de l’Église. Les producteurs locaux et artisanaux y vendent leurs produits. Les gourmands adorent les restos et boutiques du coin. On visite le magasin général Paré, un vrai de vrai comme dans le temps !

Coordonnées

B&B Du Village

283, chemin du Roy

Deschambault (Québec)

G0A 1S0

http://www.bnbduvillage.com