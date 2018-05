De ABBA à Édith Piaf

Le nom de Louise Pitre ne vous est pas familier ? Peu connue à Montréal, où elle a grandi, la chanteuse torontoise a toutefois défendu certains des plus grands rôles de comédies musicales de Paris à Broadway et compte parmi ses admiratrices la grande dame du cinéma Meryl Streep.

Louise Pitre renoue aujourd’hui avec la métropole, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 11 ans. Côté professionnel, la native de Toronto n’avait pas foulé les planches de Montréal depuis plus de 25 ans lorsqu’elle a accepté un rôle dans le spectacle The Angel & the Sparrow, présenté ces jours-ci au Centre Segal.

« Et dire que je reviens à Montréal après tout ce temps pour un spectacle en anglais. Au moins, j’y chante des chansons en français », s’esclaffe Louise Pitre, dans un français impeccable, en entrevue au Journal.

Elle incarne maintenant Édith Piaf dans le spectacle musical s’intéressant à l’amitié ayant lié l’interprète de La vie en rose et Marlene Dietrich.

Jusqu’aux Tony Awards

Peu connu ici, le nom de Louise Pitre trouve toutefois rapidement écho chez les fans de comédies musicales du monde entier. Fait notoire, la chanteuse a été de la première distribution nord-américaine de la comédie musicale à succès Mamma Mia !, présentée d’abord à Toronto et à travers les États-Unis avant de s’installer sur Broadway.

Le rôle de Donna Sheridan, ensuite défendu par Meryl Streep dans l’adaptation cinématographique, lui a été confié personnellement par un panel composé, entre autres, de Benny Andersson et Björn Ulvaeus, deux membres de la formation ABBA.

« Après avoir chanté The Winner Takes It All devant eux, Benny est venu me voir. Il m’a prise par la main et il m’a dit : “Quand j’ai écrit la mélodie, je voulais qu’elle sonne comme une chanson française. Et c’est la première fois que je l’entends chantée par quelqu’un qui comprend ça” », évoque-t-elle.

Au delà du glamour

D’ailleurs, dès que la conversation bifurque de Piaf vers Mamma Mia !, les yeux de Louise Pitre s’illuminent. Visiblement excitée par tous ces souvenirs, la chanteuse s’emballe facilement en racontant cette aventure qui lui a valu une nomination aux prestigieux Tony Awards­­­ en 2002, dans la catégorie du meilleur premier rôle féminin dans une comédie musicale. Elle a également été invitée à chanter à ce gala qui représente l’équivalent théâtral des Oscars.

Oui, il y a eu le glamour, la célébrité et le champagne. Mais 15 ans après la fin de l’aventure, un souvenir perdure : la fatigue.

« C’est un gros rôle, dans un gros show, présenté huit fois par semaine. Et en plus de ça, il y avait les entrevues, la promotion... J’étais tout le temps épuisée », se souvient-elle.

« Les gens pensent que c’est facile. Mais je passais mon temps à courir sur scène, pieds nus ou en bottes à plateforme, en chantant. Ça a été une expérience merveilleuse. Mais je sentais l’effet qu’elle avait sur mon corps et ma vie. Et à un moment donné, je me suis dit : c’est assez. Je ne suis plus capable », poursuit Louise Pitre.

Quittant la troupe après trois ans et demi de représentations, la chanteuse est alors rentrée chez elle, à Toronto, où elle enchaîne, depuis, des rôles dans différentes comédies musicales telles que Sweeney Todd, The Toxic Avenger ou encore Gypsy.

Avec Meryl Streep

Elle a tout de même pu renouer avec l’univers de Mamma Mia ! il y a 10 ans, alors qu’elle a été invitée à fouler le tapis rouge (teint en bleu pour l’occasion) déroulé à l’occasion de la première du film à New York, en 2008. Une soirée qu’elle n’est pas près d’oublier.

« Meryl Streep est venue vers moi sur le tapis rouge et elle s’est tournée vers tous les photographes en leur disant “C’est elle, la vraie Donna !”. Quelle actrice, mais aussi quelle femme extraordinaire ! » souffle-t-elle en souriant.

► Le spectacle The Angel and the Sparrow est présenté (en anglais) au Centre Segal jusqu’au 13 mai. Cet établissement n’est pas le seul théâtre anglophone à s’inspirer de la francophonie par les temps qui courent ; le théâtre Centaur présentera quant à lui une version anglaise d’Hosanna de Michel Tremblay dès le 15 mai.