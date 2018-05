Décrocher dans les îles de Mingan

L’archipel de Mingan est un trésor unique dans le golfe du Saint-Laurent : 1000 îles et îlots qui s’égrènent sur 150 kilomètres de longueur sur la Côte-Nord. Cet archipel se compose de plages, de falaises, de forêts, de tourbières, il est rempli de plantes rares et habité par des colonies d’oiseaux marins... Mais ce qui fait sa particularité, ce sont ses monolithes géants qui constituent de véritables œuvres d’art et nous racontent une histoire de près de 500 millions d’années. Profitons de cette atmosphère particulière pour partir en excursion à travers les îles. Voici quelques suggestions pour décrocher et se rebrancher sur l’essentiel.

Randonnée dans l’île Quarry

Cette île, l’une des plus grandes de l’archipel, est traversée par un trottoir en bois de 2 km qui parcourt cinq habitats différents, dont la lande et la tourbière. Au cœur de la forêt, on voit surgir d’anciennes falaises de calcaire et on y croise une faune diverse : oiseaux, lièvres, renards roux... On se rend dans l’Anse des Érosions pour contempler les gros monolithes ou encore, on part faire le tour de l’île à pied en longeant le littoral.

Voir les paysages grandioses de l’île Niapiskau

Nous pouvons admirer de véritables géants de calcaire dans cette île, dont la fameuse Dame de Niapiskau, ainsi baptisée par le poète de la Côte-Nord, Roland Jomphe. Un sentier de bois mène à un belvédère qui offre une vue imprenable sur la mer. Cette île possède des paysages grandioses et une flore très diversifiée.

Excursion à l’île aux Perroquets

À partir de Longue-Pointe-de-Mingan, une petite embarcation nous mène jusque dans l’île aux Perroquets, à l’extrémité ouest de l’archipel. Nous débarquons sur ce gros rocher pour visiter l’ancienne station de phare. Un guide animateur raconte l’histoire fascinante des gardiens qui ont veillé sur le phare depuis 1888. Dans le criard de brume, une exposition raconte le quotidien de ces gardiens et de leur famille.

Admirer L’île Nue de Mingan

Très exposée aux vents, cette île avec son paysage de style toundra et sa végétation prostrée au sol rappelle les milieux arctiques. Nous pouvons y admirer des monolithes dans un paysage lunaire et voir des vestiges de fours basques.

Randonnées et activités d’interprétation

L’archipel offre 24 km de sentiers de randonnée. On les trouve dans 4 îles différentes : île Niapiskau, île Quarry, île du Havre, île Nue de Mingan. Pour découvrir en profondeur l’archipel, on peut aussi assister à diverses activités d’interprétation sur les îles, sur la flore, sur la formation des monolithes, sur les habitats... On peut aussi participer à une activité de dégustation sur les saveurs boréales, ou une activité sur la culture innue, ou encore voir une exposition sur la vie des mammifères marins au Centre d’interprétation de la station de recherche des îles Mingan :

►www.rorqual.com (C’est de là que part l’excursion vers l’île aux Perroquets)

Dormir dans l’archipel

Quoi de mieux que de dormir dans une île pour vivre un véritable contact avec la nature environnante ? On trouve dans tout l’archipel 42 emplacements de camping répartis dans 6 îles. Il n’y a pas d’eau potable ni de service de restauration dans les îles. Il faut donc prévoir ses provisions. L’île Quarry met à la disposition des campeurs six tentes Otentik (à mi-chemin entre la tente et le chalet rustique) pouvant accueillir chacune six personnes. Elles sont meublées, chauffées, éclairées et équipées.

►Réservation nécessaire : www.reservation.pc.gc.ca ou 1-877-737-3783

Dormir dans une station de phare

Dans l’île aux Perroquets, nous dormons dans la maison du gardien ou celle de l’assistant-gardien (hébergement 4 étoiles) en écoutant les piaillements des macareux moines, le souffle des baleines et en observant les couchers de soleil ou les levers de lune. Divers forfaits sont adaptés aux besoins des visiteurs, mais tous les forfaits comprennent : transport vers l’île, cocktail de bienvenue, petit-déjeuner à saveur locale.

►www.ileauxperroquets.ca ou 1-855-717-5657

D’où partir ?

Centre d’accueil et d’interprétation de Havre-Saint-Pierre, sur la promenade des Anciens (portail Pélagie-Cormier). On y trouve des renseignements sur les îles, sur le transport maritime et les activités d’interprétation. Au Bleu Café, on se procure sandwichs et salades pour l’excursion­­­.

Où manger au retour ?

■ Chez Julie : réputé pour ses fruits de mer. Un menu très varié, qui va de la pizza aux fruits de mer à la tarte à la chicoutai.

418 538-3070

■ Resto La promenade : En veux-tu des fruits de mer ? En v’là. Situé face à la mer, sur la promenade des Anciens.

418 538-1718

► www.tourismecote-nord.com