DRUMMONDVILLE | Des magasins vendent des produits non périssables dont la date « meilleur avant » est passée à des prix jusqu’à 10 fois moins cher que l’épicerie régulière.

Les quatre magasins Nadeau de Drummondville font partie des rares commerces au Québec à vendre des produits non périssables dont la date de fraîcheur est expirée.

Par exemple, on peut s’y procurer des barres tendres à 0,38 $ la boîte, huit mois après l’expiration de la date de fraîcheur inscrite par le fabricant. Achetées en paquet de 8, elles reviennent à 0,25 $ chacune. C’est 10 fois moins cher qu’une boîte vendue au prix régulier.

« On s’est rendu compte qu’il y avait un marché pour les produits déclassés », indique-t-il.

Dans les succursales drummondvilloises, les aliments « meilleurs après », comme on les surnomme, sont étiquetés pour la « vente rapide ».

Des condiments, biscuits, chocolats, céréales, beurre d’arachide, etc. sont en vedette sur leur page Facebook, avec leur date de fraîcheur expirée.

« On est transparent », assure Gabriel Nadeau, le fils de Luc.

Pascal Mathieu agrémente sa saison de barbecue avec ses condiments et Cheez Whiz périmés. Jamais ses invités ou ses enfants ne se sont plaints. L’homme de 44 ans aurait les moyens de se procurer les produits à prix régulier, mais il préfère payer 20 $ au lieu de 60 $.

« Nous, on a une image économique. On aime ça vendre des affaires pas chères. Et ça se vend bien », plaide son fils.