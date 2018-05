Du théâtre absurde dominé par le néant

La pièce de Ionesco qui prendra l’affiche dans quelques jours au TNM, considérée comme étant dans la lignée du théâtre de l’absurde, nous rappellera à quel point certains propos sont vides de sens, particulièrement lorsque personne n’écoute.

La pièce met en vedette Gilles Renaud et Monique Miller. Les deux comédiens qui se sont souvent donné la réplique sur les planches prendront un coup de vieux pour les besoins de la cause. C’est qu’ils incarneront un couple âgé respectivement de 95 et 94 ans.

« C’est une pièce magnifique ! Outre l’absurde, c’est d’une grande poésie », s’exclame le comédien Gilles Renaud, ajoutant qu’il s’agit d’un spectacle qui nécessite beaucoup d’énergie pour les comédiens. « C’est un énorme défi, l’un des plus grands de ma carrière », concède-t-il.

L’histoire d’une vie

Sur scène, on retrouvera le couple qui vit seul sur une île isolée, un lieu qui ne sera pas nommé, mais qui pourrait se trouver n’importe où.

« Cette pièce, c’est un peu l’histoire de toute une vie, estime Gilles Renaud. C’est comme si ce couple revivait en une soirée toute leur vie. » Dans leur intimité, ils refont les mêmes gestes, jour après jour, sans pour autant avoir un sens logique. Des gens viennent, mais ils sont imaginaires. L’angoisse de vieillir, la déchéance et la mort seront des thèmes évoqués. « Il est question pour le couple d’avoir passé un siècle ensemble, même si ce n’est pas autant que cela, et ils s’aiment toujours », souligne-t-il.

La pièce qui se veut à la fois tragique et comique évoque également l’absence­­­.

À chacun son interprétation

« Chacun pourra comprendre ce qu’il veut », fait remarquer Gilles Renaud. Par exemple, la femme dit qu’elle a un enfant, alors que le mari dit qu’ils n’en ont pas. Est-ce que cela signifie que la femme souhaitait avoir des enfants et que faute d’en avoir, elle s’en est créé dans son imaginaire ? « Ça pourrait être cela, ou bien c’est le mari qui est dans le déni par rapport à son enfant en raison d’un froid par exemple, explique­­­ le comédien. Chacun ira de son interprétation. »

Avant de mourir, le vieillard souhaite inviter plusieurs personnes, ayant un important message à livrer. Ce sont des gens, pour la plupart, qu’il a connus dans sa vie. À partir de là, les spectateurs verront les chaises s’entasser sur la scène. « On en manipule une trentaine, mais il y en aura beaucoup plus que cela », annonce Gilles Renaud.

Les chaises

Auteur : Eugène Ionesco

Mise en scène : Frédéric Dubois

Distribution : Monique Miller et Gilles Renaud

Du 8 mai au 2 juin

Au TNM