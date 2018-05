PELLETIER, Marie



Le 1er mai 2018, à l'âge de 61 ans, est décédée Marie Pelletier, fille de feu Charles Pelletier et de feu Carmen Lévesque, conjointe de feu Daniel Houde. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à lale mercredi 9 mai 2018 de 13 h à 17 h et 19 h à 21 h.La famille vous accueillera aussi à l'église 1 heure avant la cérémonie pour les condoléances. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Frédéric (Geneviève Byrne), Jean-François (Marie-Hélène Sirois), Nicolas (Andréanne Villeneuve) ainsi que leur père Richard Massicotte; ses petits-enfants: Antoine, Maxime et Aurélie; ses sœurs: Hélène, Dominique (Félix-Antoine Bouchard) et Isabelle (Patrick Boisvert); ses neveux et sa nièce: Alexandre, Ann-Sophie, Charles-Emmanuel, Vincent et Raphaël, ses oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, 4750, avenue Henri- Julien, Montréal (Québec) H2T 2C8, T 1 855 564-4044 (sans frais) ou 514 564-4044, www.fondationconservatoire.org/fr, info@fondationconservatoire.org.