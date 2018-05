Éric Lapointe et Leonard Cohen, même combat!

Claude Bégin

Tout d’abord, les fleurs : malgré le succès retentissant d’Avant de disparaître, extrait de son premier album, Claude Bégin surprend sur cette nouvelle offre bardée de cordes et flirtant davantage avec des aspirations plus soul que tout simplement pop. Puis, le pot : le second tiers du disque — souvent plus bonbon ou tendance du jour — fait incroyablement écho à Les Magiciens et brise un brin l’ambiance de Bleu nuit. Idéal pour une soirée « soft sexu » (mes excuses).