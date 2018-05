Fier d’être Ch’ti

Dix ans après avoir connu un immense succès avec sa comédie Bienvenue chez les Ch’tis, l’acteur, humoriste et réalisateur français Dany Boon est retourné chez lui, dans le nord de la France, pour tourner La Ch’tite famille, un nouveau film inspiré de ses origines. Le Journal l’a rencontré.

Après la sortie de Bienvenue chez les Ch’tis, qui est devenue en 2008 le deuxième plus gros succès du box-office français (plus de 20 millions de spectateurs), Dany Boon avait juré qu’il ne ferait jamais de suite, même si on le suppliait. Jusqu’à maintenant, il a tenu promesse. Mais il a tout de même trouvé d’autres histoires pour continuer à parler de sa région d’origine, le nord de la France.

Ainsi, son film Rien à déclarer, sorti en 2011, mettait en scène la rivalité entre deux douaniers (un Belge et un Français) à la frontière franco-belge, dans le nord de la France. Dans sa nouvelle comédie, La Ch’tite famille, Dany Boon renoue une fois de plus avec le nord de la France en racontant l’histoire d’un architecte­­­-designer qui retrouve sa famille après avoir renié longtemps ses origines (et son accent) ch’tis.

« Raconter des histoires comme celles-là, c’est une manière pour moi de parler de ma région, de faire rire et d’émouvoir à travers le milieu et les gens avec lesquels j’ai grandi », explique Dany Boon, rencontré la semaine dernière à Montréal, où il est venu faire la promotion de La Ch’tite famille.

« Mon objectif a toujours été de faire rire en évitant la caricature. Je veux que les gens rient avec et non contre les Ch’tis. Mais pour ce faire, il faut bien connaître son sujet. C’est mon cas. »

Comme pour Bienvenue chez les Ch’tis et Rien à déclarer, Dany Boon incarne lui-même le personnage principal de La Ch’tite famille : Valentin, un architecte et designer parisien de renom qui est devenu célèbre en concevant avec sa conjointe (Laurence Arné) des meubles très originaux – mais peu confortables. Ayant honte de ses origines (il a grandi dans le nord de la France), Valentin a fait croire à son entourage et aux médias qu’il était orphelin. Mais un incident l’obligera à renouer avec ses origines ch’tis.

« Il y a dans le film une critique du milieu mondain parisien, mais ça parle surtout de l’importance de la famille et du fait d’assumer ses origines, souligne Boon. Je crois que c’est aussi une histoire d’amour entre deux personnes qui vont se rencontrer pour vrai après avoir été ensemble pendant plusieurs années sans vraiment se connaître. »

Parler le Ch’ti

Dany Boon s’est fait plaisir en confiant les rôles de ses parents dans le film à deux acteurs mythiques du cinéma français : Line Renaud et Pierre Richard.

« Line Renaud s’est jointe au projet très rapidement. Dès 2011, je lui ai dit que je voulais faire un autre film dans le nord qui parlerait de famille et je voulais qu’elle joue la mère, comme dans Bienvenue chez les Ch’tis.

D’ailleurs, ma mère est exactement comme le personnage que Line joue dans le film. Quant à Pierre Richard, c’est une idole de jeunesse. La première chose que je lui ai demandée quand je l’ai appelé, c’est : est-ce que tu parles ch’ti ? Il m’a aussitôt répondu en me lançant une phrase dans un ch’ti impeccable. Il faut dire qu’il vient du nord, comme Line Renaud », relate Boon.

Sorti en France en février dernier, La Ch’tite famille connaît un beau succès dans les salles françaises où il a attiré jusqu’à maintenant près de 6 millions de spectateurs. Il faut dire que Dany Boon, qui est très populaire en France, est une valeur sûre au box-office français, où ses films ont toujours très bien fonctionné. Il assure toutefois qu’il ne cherche pas à répéter le succès extraordinaire de Bienvenue chez les Ch’tis.

« Je ne cherche pas la répétition, dit-il. Je pense qu’un film fait les entrées qu’il doit faire. Souvent, je dis que les entrées ne sont pas les Jeux olympiques. Déjà, en France, quand un film fait plus de deux millions, c’est un énorme succès. Alors, quand il fait pratiquement six millions, comme pour La Ch’tite famille, c’est un très grand succès.

« Évidemment, je suis content quand mes films marchent, mais je ne travaille pas en fonction de cela. J’ai un public qui me suit et qui vient voir mes films, mais c’est souvent le bouche-à-oreille qui fait qu’un film marche ou pas. Bienvenue chez les Ch’tis est un cas unique. Ç’a été le bon film et la bonne histoire au bon moment. Toutes les planètes étaient alignées pour que ça marche. Le film a attiré plus de 20 millions d’entrées sur une population de 60 millions de personnes. Ça représente une personne sur trois. C’est fou ! »

►Le film La Ch’tite famille a pris l’affiche­­­ au Québec hier.