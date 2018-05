Genèses de création

Maxime Daigle adore l’horreur. Une passion rarement comblée avec les productions qui font souvent cliché et qu’il découvre au cinéma. Il a décidé de réunir des auteurs et de se lancer dans un projet de création qui pourrait combler ses attentes.

« Je suis souvent déçu par ce que je vois. Je veux proposer une œuvre à caractère plus psychologique, loin de la facilité, des stéréotypes et des scénarios qui manquent de profondeur », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

Maxime Daigle fait partie d’un groupe de jeunes créateurs qui proposeront dans les Chantiers du Carrefour international de théâtre quinze laboratoires et des mises en lecture d’œuvres en construction.

Un volet, précise la directrice générale Dominique Violette, qui témoigne de la vitalité de la création à Québec et avec plusieurs commencements qui ont ensuite connu de belles vies sur les planches.

Avec Creeps, présenté le 4 juin dans les ateliers du Réacteur, sur la rue Saint-Vallier, Maxime Daigle se lance dans un saut vertigineux dans le vide.

Adjoint à la direction générale et artistique et responsable des communications pour la compagnie Le fils d’Adrien danse, il n’est pas auteur, comédien ou metteur en scène, même s’il s’intéresse à la scène théâtrale de la Vieille Capitale.

Il a demandé l’aide du comédien et metteur en scène Guillaume Pépin pour le guider dans cette aventure.

« C’est un spectacle qui va mélanger les arts visuels, les performances artistiques et des monologues écrits par Olivier Arteau, Jérémie Aubry, Éric Leblanc et Érika Soucy. On veut faire vivre un sentiment d’inconfort au spectateur et qu’il ne sorte pas indemne de cette expérience », a-t-il expliqué.

La musique autrement

L’idée de Maxime Daigle est de bâtir un projet intéressant, à caractère psychologique, avec une certaine intelligence, et qui va susciter la peur, l’inconfort et la fascination.

« On veut jouer avec les codes de l’inconfort, du lugubre et du sinistre. On essaie des trucs, on expérimente et on verra ce que ça donnera », a laissé tomber celui qui aime le style d’horreur des films Possession, VHS 2 et Les autres.

Propositions théâtrales inspirées par la vie et des faits réels, danse, expérimentations technologiques, rencontre entre le réel et le virtuel, voilà quelques autres propositions de cette 11e édition des Chantiers qui ont attiré mon attention.

Samuel Corbeil présentera, le 25 mai, à Premier Acte, Modern Struggle (Strudel moderne), un laboratoire de danse qui a pour objectif de faire vivre la musique autrement.

« L’idée, c’est de faire un show de danse qui va emprunter tous les codes d’un spectacle de musique. C’est comme aller voir un groupe où les artistes quitteront leurs instruments pour se mettre à bouger leurs partitions et devenir leurs instruments de musique », a-t-il décrit, lors d’une rencontre de presse.

Le vivre-ensemble

Auteur de la pièce Mme G., Maxime Beauregard-Martin proposera Hakim à Québec, une lecture qui dressera un portrait de la communauté musulmane de la Vieille Capitale.

« C’est un projet d’enquête pour la revue Urbania sur le racisme systémique à Québec, qui s’est transformé en une œuvre sur les possibilités de vivre ensemble heureux », a-t-il mentionné.

Hakim à Québec est en construction, et des gens de cette communauté pourraient venir raconter leur histoire et leur parcours sur scène.

Avec Amour Amour, présenté le 29 mai à Premier Acte, Léa Aubin proposera un laboratoire où un groupe d’individus qui se réveillent dans une pièce, dénués de tout référent au passé et de tout conditionnement social, devront repartir à zéro et tout réapprendre. Une proposition où le mouvement aura préséance sur le texte.

►La programmation détaillée des Chantiers du Carrefour international de théâtre est en ligne à l’adresse carrefourtheatre.qc.ca.